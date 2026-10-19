Ваш браузер не поддерживает видео. В посёлке под Ялтой продолжает бушевать непогода. Как сообщили в республиканском главке МЧС России, за период действия штормового предупреждения в Ялте выпало 89 мм осадков, а порывы ветра достигали 21 м/с.