Ваш браузер не поддерживает видео. В посёлке под Ялтой продолжает бушевать непогода. Как сообщили в республиканском главке МЧС России, за период действия штормового предупреждения в Ялте выпало 89 мм осадков, а порывы ветра достигали 21 м/с.
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