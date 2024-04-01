Врачи Гандельман и Малышева: рисовые отруби полезны для сердца

В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врачи, терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман, заявили, что употребление рисовых отрубей способно снизить риск развития сердечной недостаточности.
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