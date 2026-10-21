Всемирно знаменитый рэпер Снуп Догг, урожденный Келвин Кордозар Бродус-младший, отметил 55-летие. Он известен не только как исполнитель, но и как один из главных популяризаторов культуры лоурайдеров.
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