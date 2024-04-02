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В правительстве Израиля призвали к проведению досрочных выборов в Кнессет

В правительстве Израиля призвали к проведению досрочных выборов в Кнессет

Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц на пресс-конференции в среду, 3 апреля, призвал провести досрочные выборы в Кнессет (парламент) в сентябре текущего года ради восстановления доверия к властям страны, – сообщают израильские СМИ.

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