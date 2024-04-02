В правительстве Израиля призвали к проведению досрочных выборов в Кнессет

Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц на пресс-конференции в среду, 3 апреля, призвал провести досрочные выборы в Кнессет (парламент) в сентябре текущего года ради восстановления доверия к властям страны, – сообщают израильские СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии