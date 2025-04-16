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Марьина роща для избранных: Как Ростех собрал своих в Геленджике

Марьина роща для избранных: Как Ростех собрал своих в Геленджике

Бенефициар АО «Усадьба «Марьина Роща» некий Матвеенко не только привёл к дивизиону Ростеха и лично семье Чемезова, но и засветился в мутной истории, более похожей на вывод денег из стратегического АО «Гесера», от которого на фоне этого отказалось ОСК.

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