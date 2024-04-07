Шипенко привел дочку на съемки: «Здесь сложнее, чем в космосе»

Режиссер фильма «Вызов» накануне Дня космонавтики принял участие в кулинарном шоу и приготовил. Клим Шипенко Пресс-служба канала «Суббота!» Режиссер фильма «Вызов» накануне Дня космонавтики принял участие в кулинарном шоу и приготовил блюдо с оригинальным названием «Турбокрабы».
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