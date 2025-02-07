Генпрокуроры 12 штатов в США намерены ограничить Маска и DOGE

Представители 12 американских штатов намерены требовать через суд ограничить в доступе к информации департамент эффективности госуправления США (DOGE), возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском.
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