На востоке от города Часовой Яр произошло значительное поражение Вооруженных Сил Украины (ВСУ). По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волощина, позиции украинских защитников были уничтожены, после чего командование ВСУ приняло решение отойти на более безопасные и подготовленные позиции.
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