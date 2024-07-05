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Украинская армия покидает позиции в районе канала в Сторожевом Яру

Украинская армия покидает позиции в районе канала в Сторожевом Яру

На востоке от города Часовой Яр произошло значительное поражение Вооруженных Сил Украины (ВСУ). По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волощина, позиции украинских защитников были уничтожены, после чего командование ВСУ приняло решение отойти на более безопасные и подготовленные позиции.

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