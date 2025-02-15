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Вице-комиссионер НХЛ: «Участие сборной России сделало бы олимпийский турнир лучше»

Вице-комиссионер НХЛ: «Участие сборной России сделало бы олимпийский турнир лучше»

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли поддержал заявление главы профсоюза игроков НХЛ (НХЛПА) Марти Уолша о возвращении сборной России на международные турниры.

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