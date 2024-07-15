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Царьград

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К тушению лесного пожара в районе Абрау-Дюрсо привлекают добровольцев

К тушению лесного пожара в районе Абрау-Дюрсо привлекают добровольцев

Власти обратились за помощью.Администрация Новороссийска просит добровольцев помочь с тушением крупного лесного пожара в районе Абрау-Дюрсо.

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