Финансист Каганов: копить на пенсию нужно с первого стабильного дохода

Откладывание пенсионного плана на потом является распространенной ошибкой россиян. Накопления на старость нужно начинать с первого стабильного дохода, сообщил агентству «Прайм» президент Ассоциации финансовой грамотности Вениамин Каганов.
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