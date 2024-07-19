Суд вынес приговор мужчине, который избил завуча бруском

Условным сроком отделался сибиряк за погром в школе. Чулымский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор местному жителю Александру Щепелину, который устроил погром в школе № 9 города Чулым.
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