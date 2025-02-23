Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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То, что сделал Суровикин в 1989-м - ошеломляет! Такое увидишь только в кино

То, что сделал Суровикин в 1989-м - ошеломляет! Такое увидишь только в кино

Это все - фото из Алжира, где он, говорят, сейчас на боевом посту.

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