Малинен осудил решение фон дер Ляйен выделить деньги на охрану границ с РФ

Решение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выделить средства на укрепление границ ЕС с Россией окончательно убьет экономику Восточной Финляндии, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
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