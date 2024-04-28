МИД Таджикистана призвал граждан не ездить к русским: что произошло

В МИД Таджикистана призывали своих граждан не посещать Россию. Рассказываем, что происходит.Министерство иностранных дел Республики Таджикистан вынуждено было обратиться к своим гражданам с срочной рекомендацией: временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта, если нет острой необходимости.