МИД Таджикистана призвал граждан не ездить к русским: что произошло

В МИД Таджикистана призывали своих граждан не посещать Россию. Рассказываем, что происходит.Министерство иностранных дел Республики Таджикистан вынуждено было обратиться к своим гражданам с срочной рекомендацией: временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта, если нет острой необходимости.
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