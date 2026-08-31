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«De Gosling» навсегда: Ева Мендес впервые раскрыла тайну татуировки в честь мужа и объяснила её значение

«De Gosling» навсегда: Ева Мендес впервые раскрыла тайну татуировки в честь мужа и объяснила её значение

Ева Мендес впервые рассказала о тату в честь Гослинга Голливудская актриса Ева Мендес впервые рассказала о своей татуировке, посвящённой Райану Гослингу.

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