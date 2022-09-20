smi.today

3 751 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    Мало...мало...мало!!! Нужно уничтожать их собственные коттеджи, что будет гораздо для них больнее, чем атаки на штабы!В Минобороны сооб...
  • Роман Рессер
    Когда Ельцин издал указ о призыве женщин в боевые части ... если сказать, что я был в шоке, это ничего не сказать. Из...Призывают даже ме...
  • Николаевна
    Какой ужас 😱 Бедные родители 😪ЧП в Подмосковье:...

В Китае выразили благодарность Путину за поддержку КНР по вопросу Тайваня

В Китае выразили благодарность Путину за поддержку КНР по вопросу Тайваня

ПЕКИН, 20 сен - РИА Новости. Китайский народ благодарен президенту России Владимиру Путину за поддержку Китая по вопросу Тайваня, заявил РИА Новости профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх