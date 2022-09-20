В Китае выразили благодарность Путину за поддержку КНР по вопросу Тайваня

ПЕКИН, 20 сен - РИА Новости. Китайский народ благодарен президенту России Владимиру Путину за поддержку Китая по вопросу Тайваня, заявил РИА Новости профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай.
ПЕКИН, 20 сен - РИА Новости. Китайский народ благодарен президенту России Владимиру Путину за поддержку Китая по вопросу Тайваня, заявил РИА Новости профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай.
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