Будет вкусно
ГлавнаяМясные блюдаСупыРыбные блюдаНапитки и десертыВыпечкаСалаты и закускиОвощные блюда
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будет вкусно

132 232 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Run Николаева
    Именно так и делали раньше в русских деревнях. Никаких зажарок.Щи суточные. В гл...
  • Владимир Алтайцев
    тому  рецепту  не изменяю  44  года.Открыла для себя ...
  • Владимир Алтайцев
    Ая  с 1980  года  солю капусту  совсем не по старым ненадёжным  рецептам. И всегда капуста  прекрасная  получается. К...Открыла для себя ...

Фаршированные помидорки

Фаршированные помидорки

Главное тут помидоры взять покрупнее и повкуснее, остальное - очень просто   Заказ в магаз:   Фарш куриный - 400 гр Шампиньоны - 200 гр Помидор - 1200 гр (4-5 крупных штук) Сыр твердый - 100 гр Масло оливковое - 10 мл Зелень (петрушка и укроп) - 30 гр Хмели-сунели - по вкусу   1.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх