Фаршированные помидорки

Главное тут помидоры взять покрупнее и повкуснее, остальное - очень просто Заказ в магаз: Фарш куриный - 400 гр Шампиньоны - 200 гр Помидор - 1200 гр (4-5 крупных штук) Сыр твердый - 100 гр Масло оливковое - 10 мл Зелень (петрушка и укроп) - 30 гр Хмели-сунели - по вкусу 1.
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