Колыванов заявил, что "Байер" претендует на требл

Бывший нападающий московского "Динамо", а также итальянских клубов "Болония" и "Фоджа" Игорь Колыванов поделился своими ожиданиями от первого матча полуфинала Лиги Европы между "Ромой" и "Байером" из Леверкузена.
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