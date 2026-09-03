Сменит Драпатого: раскрыто тёмное прошлое нового командира ВСУ Зайца

Владимир Зеленский назначил Святослава Зайца командующим Сухопутными войсками ВСУ. Военблогер Юрий Подоляка в эксклюзивной беседе с aif.
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