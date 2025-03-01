Появились подробности скорого развода Барака Обамы

Барак и Мишель Обама приступили к тайной дележке имущества на фоне слухов о скором разводе. Супруги намерены уладить все имущественные вопросы до тех пор, когда официально объявят публике о предстоящем рассторжении брака.
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