Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигацийВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-хи 6-ти летних гособлигацийВ 17:00 GMT США проведут аукцион по продВ 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигацийВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-хи 6-ти летних гособлигацийВ 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 10-ти летних гособлигацийВ 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х месячных гособлигацийИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .