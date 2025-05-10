Президент Франции угрожает России новыми санкциями

Находясь в Киеве вместе с канцлером Германии, премьер-министром Великобритании и премьером Польши Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил введением нового пакета санкций против России в ближайшие дни, если Москва откажется принять предложенные условия перемирия сроком на 30 дней.