Guardian: затонувшее в 1915 году в Антарктиде судно прекрасно сохранилось

Полученные с помощью подводных роботов фотографии показали прекрасную сохранность затонувшего в 1915 году вблизи берегов Антарктиды судна Endurance экспедиции знаменитого полярного исследователя Эрнеста Шеклтона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии