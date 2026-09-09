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Фотофлагман Honor Magic 9 Pro Max и его комплект поставки показали вживую за три недели до анонса

Фотофлагман Honor Magic 9 Pro Max и его комплект поставки показали вживую за три недели до анонса

Перед официальной презентацией 28 сентября Honor Magic9 Pro Max показали вживую в зеленом цвете. Флагман получит цельнометаллический корпус, обновленные рамку и заднюю панель, а также новый круглый блок камер.

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