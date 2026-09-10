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СахПресс

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Массовое отравление школьников, красная икра почти за 30 тыс. рублей. Главное к утру 11 сентября

Массовое отравление школьников, красная икра почти за 30 тыс. рублей. Главное к утру 11 сентября

Уголовное дело после отравления школьников на Кубани, рекордные цены на красную икру, поступление лучших выпускников на бюджет и самые долговечные автомобильные марки.

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