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Парламентская газета

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В Госдуме поддержали кандидатуру Кравцова на пост главы Минпросвещения

В Госдуме поддержали кандидатуру Кравцова на пост главы Минпросвещения

Комитет Госдумы по просвещению единогласно поддержал кандидатуру Сергея Кравцова на должность главы Минпросвещения РФ.

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Комментарии
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Владимир
Страна недавно сделала выбор. Есть действия и есть последствия действий.
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10 час.
АЕ
Анна Егорова
Это он додумался, что в школу можно брать на должность учителя людей без высшего образования? И обязал бедных учителей учить отпрысков мигрантов, которые ни слова по-русски не понимают?
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5 час.
Анатолий
Российскому образованию и так хана, а теперь будет полный 3,14здец. Эта амеровская подстилка всю школу заставит плясать под пиндосовскую дудку. Прцесс уже начат и продолжается насильственным внедрением гольфа.
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1 час.

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