В Госдуме поддержали кандидатуру Кравцова на пост главы Минпросвещения

Владимир Страна недавно сделала выбор. Есть действия и есть последствия действий.

АЕ Анна Егорова Это он додумался, что в школу можно брать на должность учителя людей без высшего образования? И обязал бедных учителей учить отпрысков мигрантов, которые ни слова по-русски не понимают?