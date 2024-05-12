Комитет Госдумы по просвещению единогласно поддержал кандидатуру Сергея Кравцова на должность главы Минпросвещения РФ.
В Госдуме поддержали кандидатуру Кравцова на пост главы Минпросвещения
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир
Страна недавно сделала выбор. Есть действия и есть последствия действий.
Ответить
10 час.
АЕ
Анна Егорова
Это он додумался, что в школу можно брать на должность учителя людей без высшего образования? И обязал бедных учителей учить отпрысков мигрантов, которые ни слова по-русски не понимают?
Ответить
5 час.
Анатолий
Российскому образованию и так хана, а теперь будет полный 3,14здец. Эта амеровская подстилка всю школу заставит плясать под пиндосовскую дудку. Прцесс уже начат и продолжается насильственным внедрением гольфа.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии