ЛГБТ-движение запрещено в России. Но почему никто не соблюдает закон?

Olegus

В 2018 году Американский журнал педиатров напечатал статью, посвященную проблеме самоубийств среди трансгендерных подростков – согласно их исследованиям, от 30 до 50% лиц, идентифицирующих себя с противоположным полом, пытались покончить с собой. Статистика попыток самоубийств по населению составляет 4.6%, среди ЛГБТ – 20%, а среди трансгендеров – 41%. Есть только одна категория людей, где процент попыток самоубийств составляет 20–40%, как у ЛГБТ, это – шизофреники, и это не совпадение, ведь дело в том, что вся ЛГБТ-пропаганда, которая сейчас есть практически везде, занимается именно этим, шизофренизацией сознания, и разрушением личности.