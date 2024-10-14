Юрий Кот Минувшей ночью силовики с автоматами нагрянули в столичный гей-клуб "Центральная Станция" на улице Ленинская Слобода.
ЛГБТ-движение запрещено в России. Но почему никто не соблюдает закон?
Комментарии
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Александр
Дурак ты,и не лечишься.
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12 час.
radiofree
Ну,что ляксандр,ты понял,кто такие коренные москвичи?
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11 час.
Olegus
В 2018 году Американский журнал педиатров напечатал статью, посвященную проблеме самоубийств среди трансгендерных подростков – согласно их исследованиям, от 30 до 50% лиц, идентифицирующих себя с противоположным полом, пытались покончить с собой. Статистика попыток самоубийств по населению составляет 4.6%, среди ЛГБТ – 20%, а среди трансгендеров – 41%. Есть только одна категория людей, где процент попыток самоубийств составляет 20–40%, как у ЛГБТ, это – шизофреники, и это не совпадение, ведь дело в том, что вся ЛГБТ-пропаганда, которая сейчас есть практически везде, занимается именно этим, шизофренизацией сознания, и разрушением личности.
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31 мин.
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