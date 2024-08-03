Ракетный удар по боевикам ВСУ был точен и беспощаден в Днепропетровской области Юлия СоколоваНе успели украинские силы оправиться от недавнего российского удара по объектам ВСУ, как на них снова обрушились «подарки» от «Искандера».
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