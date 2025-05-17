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Царьград

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Как Минск на самом деле помогает Москве на СВО? Откровенный разговор русского с американцем

Как Минск на самом деле помогает Москве на СВО? Откровенный разговор русского с американцем

Как Минск на самом деле помогает Москве на СВО? Откровенный разговор русского с американцем. Автор телеграм-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук рассказал о том, как Белоруссия помогает нам в борьбе с украинским нацизмом.

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