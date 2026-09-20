Политолог Шаповалов связал с героями СВО успех "Единой России" в Москве

Лидерство партии «Единая Россия» во всех 16 округах Москвы после обработки первых протоколов связано с кадровой политикой партии, а также с активной работой с избирателями.
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