19FortyFive: Трампу придется пойти на территориальные уступки Украины

REUTERS/Cheney Orr Избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу придется согласиться на значительные территориальные уступки Украины для прекращения конфликта, сообщает информационный портал 19FortyFive.
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