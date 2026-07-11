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Газета.ру

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На Багамах при крушении самолета Cessna погибли 10 человек

На Багамах при крушении самолета Cessna погибли 10 человек

Пассажирский самолет Cessna 402 потерпел крушение на Багамских островах. В результате авиакатастрофы погибли все десять человек, находившиеся на борту, сообщает Associated Press со сслыкой на власти страны.

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