На Багамах при крушении самолета Cessna погибли 10 человек

Пассажирский самолет Cessna 402 потерпел крушение на Багамских островах. В результате авиакатастрофы погибли все десять человек, находившиеся на борту, сообщает Associated Press со сслыкой на власти страны.
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