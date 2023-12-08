Гехт о причинах стрельбы в Брянске: «Насколько же должен быть одинок ребенок»

ЧЕЛЯБИНСК, 8 декабря, ФедералПресс. Челябинский вице-губернатор Ирина Гехт предположила, что причиной трагедии в школе Брянска могло стать одиночество и отсутствие доверительных отношений между ребенком и родителями.
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