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Диетолог Дианова предупредила о риске приема сомнительных БАДов с маркетплейсов

Диетолог Дианова предупредила о риске приема сомнительных БАДов с маркетплейсов

После сообщений о наличии на российских маркетплейсах биологически активных добавок (БАДов) с наркотиками и запрещенными веществами диетолог Нурия Дианова предупредила о возможных серьезных последствиях для здоровья, передает издание «Абзац».

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