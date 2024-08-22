Диетолог Дианова предупредила о риске приема сомнительных БАДов с маркетплейсов

После сообщений о наличии на российских маркетплейсах биологически активных добавок (БАДов) с наркотиками и запрещенными веществами диетолог Нурия Дианова предупредила о возможных серьезных последствиях для здоровья, передает издание «Абзац».
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