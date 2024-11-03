РИА Новости: два человека ранены при обстреле Херсонской области со стороны ВСУ

Два мирных жителя были ранены в результате обстрела Херсонской области со стороны Украины, всего за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по левому берегу Днепра 72 артиллерийских удара, обстрелам подверглись девять населенных пунктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии