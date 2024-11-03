РИА Новости: два человека ранены при обстреле Херсонской области со стороны ВСУ

Два мирных жителя были ранены в результате обстрела Херсонской области со стороны Украины, всего за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по левому берегу Днепра 72 артиллерийских удара, обстрелам подверглись девять населенных пунктов.