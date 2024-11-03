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РИА Новости: два человека ранены при обстреле Херсонской области со стороны ВСУ

РИА Новости: два человека ранены при обстреле Херсонской области со стороны ВСУ

Два мирных жителя были ранены в результате обстрела Херсонской области со стороны Украины, всего за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по левому берегу Днепра 72 артиллерийских удара, обстрелам подверглись девять населенных пунктов.

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