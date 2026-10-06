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Регионы России

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Нападающий «Сан-Хосе» Селебрини выбыл из строя на неопределённый срок из-за травмы

Нападающий «Сан-Хосе» Селебрини выбыл из строя на неопределённый срок из-за травмы

Инцидент произошёл накануне матча регулярного чемпионата НХЛ против «Даллас Старз», в котором «Сан-Хосе» потерпел поражение со счётом 0:5.

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