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Царьград

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УК в Самаре оштрафована на 400 тыс. за долг в 1 млн рублей

УК в Самаре оштрафована на 400 тыс. за долг в 1 млн рублей

В Самаре управляющая компания оштрафована на 400 тысяч рублей за задолженность перед поставщиками энергоресурсов.

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