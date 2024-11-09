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Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником

Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником, выразив благодарность за их высокие профессиональные качества и мужество, проявленные на службе.

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