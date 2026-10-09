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Стало известно, сколько стоит шикарная вилла Евгения Плющенко и Яны Рудковской в Азербайджане

Стоимость виллы телеведущей Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко в Баку может достигать одного миллиона долларов, или более 85 миллионов рублей.

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