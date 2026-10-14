Зеленский: США предупреждали ВСУ о возможном прекращении передачи разведданных В украинской верхушке развернулась публичная дискуссия по поводу того, прекратили американцы предоставлять Киеву разведывательные данные, включая ранние предупреждения о пусках российских баллистических ракет, или нет.