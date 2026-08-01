Рушится главная крепость ВСУ: на подступах к Запорожью началось страшное

Российские военные продвигаются в районе Орехова в Запорожской области, освобождая новые территории. Украинские боевики успели хорошо укрепить это направление, однако даже этот фактор не помогает обороне ВСУ.
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