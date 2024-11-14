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Александр Скубченко: Земля в обмен на безопасность: новый взгляд на украинскую войну

Александр Скубченко: Земля в обмен на безопасность: новый взгляд на украинскую войну

В Европе начали негласно обсуждать прекращение украинской войны по схеме «территории в обмен на мир», пишет The Washington Post со ссылкой на дипломатов стран ЕС: "Разговоры о возможных территориальных уступках Украины уже не вызывают такого отторжения, как раньше, просто дипломаты стали формулировать их не как «земля в обмен на мир», а как «земля в обмен на безопасность».

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