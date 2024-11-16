Оппозиционер облил краской главу ЦИК Грузии Каландаришвили

На заседании Центральной избирательной комиссии Грузии, где рассматривался итоговый протокол прошедших в республике парламентских выборов, председателя ЦИК Георгия Каландаришвили облили черной краской, сообщает РИА Новости.
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