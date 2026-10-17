Источник фото: Telegram-канал «Таврия. Новости Херсонской области» 13:55 Донецк присоединился ко всероссийской акции «Белые журавли» Всероссийская акция объединила десятки детей, которые написали рассказы о героях, создали рисунки и бумажных журавликов.
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