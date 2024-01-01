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Продолжить дело Третьего Рейха: В Киеве требуют больше бить по мирным городам России 

Продолжить дело Третьего Рейха: В Киеве требуют больше бить по мирным городам России 

Чтобы запугать русских, украинские неонацисты должны продолжать наносить удары по мирным городам России.

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Комментарии
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Лев Добрый
Надо перестать жалеть бандеровцев и власовцев, все нормальные украинцы либо в России, либо в Европе!😎👍👈
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9 час.
J
Jubar
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9 час.
59
Они наши партнеры! В.В.П.
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6 час.

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