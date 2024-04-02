Глава МОК Бах обвинил Олимпийский комитет России в дискриминации

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поговорил с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые общались с ним от имени "африканского чиновника", и объяснил, почему против российских спортсменов были введены жесткие санкции.