Как узбеки ищут себе вторую жену (даже в России)

Ужас какой! Зачем ломать жизнь своим дочерям?! Видеть как их мучают и унижают, но ходить с гордо поднятой головой мимо соседей и знакомых!!! Бедные девочки...

Наталия Шумакова

Дикари! Что с них взять? А ещё нас оскорбляют, что не так живём, не так одеты. Всё переделать наровят.