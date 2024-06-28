Путешествия с фотокамерой Официально многоженство в Узбекистане запрещено. А в этом году даже появился закон, который вводит ответственность за пропаганду многоженства.
Как узбеки ищут себе вторую жену (даже в России)
Комментарии
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Татьяна Цыбульникова
Ужас какой! Зачем ломать жизнь своим дочерям?! Видеть как их мучают и унижают, но ходить с гордо поднятой головой мимо соседей и знакомых!!! Бедные девочки...
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16 час.
Наталия Шумакова
Дикари! Что с них взять? А ещё нас оскорбляют, что не так живём, не так одеты. Всё переделать наровят.
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16 час.
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