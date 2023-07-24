Военное обозрение

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Военкоры: У Клещеевки на Артемовском направлении идут ожесточенные встречные бои

Военкоры: У Клещеевки на Артемовском направлении идут ожесточенные встречные бои

По состоянию на утро 24 июля в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ продолжались активные боевые действия сразу на нескольких направлениях.

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