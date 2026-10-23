© Михаил Метцель/РИА НовостиМэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале на платформе «Макс», что власти столицы направят из бюджета 2,5 трлн рублей в 2027-2029 годах на развитие образования.
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